Indignación en Twitter por lo que hace una clienta tras reservar en un restaurante

Uno de los comportamientos que más molestan (y perjudican) a los hosteleros es hacer una reserva y, luego, no acudir a la cita ni avisar para cancelarla. Esta actitud provoca pérdidas a los dueños de los restaurantes, ya que no pueden utilizar una mesa que, finalmente, queda sin usarse.

Esto es lo que ha ocurrido en un establecimiento de Galicia. Así lo ha mostrado el usuario de Twitter @dieguez_miguel. "A los que se quejan porque les pidan fianza en las reservas que sepan que es imprescindible cuando hay gentuza como la tal Ángela que reserva para 11 en A Centoleira y no aparece", ha escrito en la red social.

"Lo de la educación en este país parece un bien escaso", ha concluido en el tuit. Junto a estas palabras ha mostrado, además, dos imágenes: una con la mesa preparada y vacía y otra con la respuesta que ha dejado el restaurante en Facebook.

"Gracias Ángela por tu reserva de ayer para 11 personas. Gracias por contestar mi teléfono después de que no aparecieras. Gracias por no haber improvisado alguna típica excusa", ha comenzado el local.

Además, ha plasmado que "tú 'lo siento, lo olvidé'" le "dejó con un sentimiento agridulce". "Porque no es el primero ni será el último en el show. Porque muchos no contestan al teléfono. Porque otros muchos improvisan alguna disculpa inmadura. Porque no sabemos qué hacer", ha remarcado.

Y ha concluido: "¿Por qué no te pones en nuestro lugar? Porque represento a un montón de trabajadores: maitres, jefes de cocina, cocineros, aprendices, camareras, ayudantes, fregadores, lavaplatos, que luchan día a día por ganarse la vida y daros lo mejor de nuestra casa. Porque me da vergüenza cuando se lo hacéis a otro compañero del sector. Porque ayer me hiciste reflexionar. Gracias Ángela".

Las reacciones en la red social han ido desde la indignación a la incredulidad ante la excusa de la mujer: