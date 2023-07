Compra una funda de móvil pensando que el móvil está incluido y esta conversación es canela en rama

La usuaria de TikTok @maricruzpadilla.artx, una artista que confecciona fundas para móviles, está dejando petrificados a muchos en esa red social tras publicar la conversación que ha tenido con una clienta que compró uno de sus productos.

"Aquí estamos pa exponer a las clientas 🙈", ha escrito mientras mostraba el mensaje de la compradora: "Hola, primero que nada buenas tardes. Me acaba de llegar mi paquete y estoy súper inconforme con lo que llegó, incompleto todo".

"Hola, ¿qué problema hay?", pregunta la artista, que encuentra la desoladora respuesta de la otra persona: "Quiero la devolución de mi dinero o que me mandes el celular, ¿de qué me sirve sólo la funda?".

"Jajajaj ¿cómo? Disculpe si entendió mal, yo vendo FUNDAS para celular, no vendo celulares con funda", le dice la vendedora.

Pero la mujer insiste: "Pero entonces, ¿por qué sube vídeos con la funda puesta? Eso es mentir, ¿para qué pone el celular si no lo va a mandar?".

La usuaria ha explicado que las fundas valen 550 pesos mexicanos (unos 29 euros), por lo que parece increíble que nadie pensase que por ese precio vendía un iPhone.

Entre los comentarios, un usuario ha señalado, irónico: "¿Por qué vende ropa puesta, eso es mentir, por qué pone a la persona sino la va a vender?". En la misma línea, otra persona ha escrito: "Cómo cuando compran los tupper y reclaman porque vienen sin comida".

Y uno más: "Yo vi uno de croquetas con un yorkie y no me venia el perro, me siento estafada yo creí q x los $300 de las croquetas vendría el 🐶 de 20 mil pesos".