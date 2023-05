Se compra unas zapatillas Nike por Vinted y se percata de que le han estafado

La usuaria de TikTok @ladamadeshallott2.00 ha publicado un vídeo relatando lo que le ha ocurrido al comprar unas supuestas zapatillas Nike por Vinted, ya que, al llegar el paquete, se dio cuenta de que eran una burda imitación.

Tras emitir una queja y demostrar lo ocurrido, ha salido ganando. "Me colaron un fake en Vinted, me quedé el par (de deportivas que había comprado) y el dinero", ha contado la tiktoker.

Algunos internautas han asegurado haber corrido la misma suerte en alguna ocasión y otros simplemente han opinado de lo ocurrido.

En cualquier caso, el vídeo ha tenido una amplia repercusión, y ha recopilado más de 30.000 'me gusta' y 500.000 reproducciones en la red.

"Las fotos que aparecen en Vinted son verdaderas y, además, me enviaron el ticket (para corroborarlo). Cuando me llegó a casa, evidentemente me di cuenta de que eran falsas", ha empezado explicando.

Según ha argumentado, se percató porque las zapatillas "eran endebles, la caja no traía el lote marcado, tenían muchísimos fallos que eran evidentes y no olía como un par verdadero".

Asimismo, ha recomendado nunca informar al vendedor de que está "todo correcto" hasta no verificar el producto con alguna app para ello.

Cuando empleó la acción de Vinted "tengo un problema" y aportó las pruebas que demostraban que, efectivamente, eran una imitación, la empresa le devolvió el dinero y se quedó con las zapatillas, las cuales luego pintó a su antojo.