Confunden a esta joven con la influencer Marta Díaz y lo que le pasa al llegar al hotel hay que verlo

La española Marta Díaz (@martadiazdemera) ha contado en su perfil de Tik Tok, donde tiene más de 300.000 segudiores, la surrealista confusión que ha vivido a la hora de reservar un hotel en Marbella.

Desde el hotel han confundido a Marta Díaz con su tocaya Marta Díaz, la famosísima creadora de contenido sevillana, que tiene más de 5,1 millones de seguidores en Tik Tok y más de 3,3 en Instagram.

"Esto es muy fuerte, me he quedado en el hotel de Marbella y he entrado en la habitación y está todo lleno de globos. Se han pensando que soy Marta Díaz y no yo, ¡qué fuerte", reconoce la joven.

"Todo esto era para Marta Díaz, la tiktoker. Se han pensado que venía ella y yo no. Estoy flipando", añade la joven, mientras enseña la habitación llena de globos dorados y fotos de la creadora de contenido.

El vídeo se ha hecho viral en los últimos días y ya acumula más de 2,3 millones de reproducciones.