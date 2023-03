Cristina Pardo cuenta lo que le han llegado a decir por la calle sobre su físico

En las últimas horas se ha viralizado en redes sociales un fragmento de un vídeo de la actriz Inma Cuesta en Estirando el chicle hablando sobre los comentarios sobre su físico que tiene que aguantar.

En fiesta se le acercó un hombre y le dijo: "¿Cuál es el truco? Porque tú en la tele pareces un mujerón, tan guapa, tan tal...Y aquí, fíjate". "¡Como si fuera una mierda!", ha contado la actriz.

Cuesta relató que se quedó bloqueada: "Mira, que yo tengo carácter, pero creo que no supe reaccionar ¿Qué truco? Ninguno, ¿tú qué te crees que me ponen a mí filtros o algo?", lamentó en el podcast de Victoria Martín y Carolina Iglesias.

Sobre este fragmento han debatido en Más Vale Tarde, el programa vespertino de Iñaki López y Cristina Pardo. Ha sido esta última la que ha comentado qué le dicen a ella por la calle cuando se encuentra con alguien.

"Yo tengo suerte porque a mí me dicen que en la tele parezco más vieja y más gorda. Luego cuando me ven me dicen qué delgadica estás y qué joven", ha contado la presentadora.

Beatriz de Vicente, colaboradora de sucesos del programa, ha contado que a ella un hombre le dijo en un mercadillo que "sale mucho más guapa en la tele". La periodista Loreto Ochando, por su parte, ha dicho que, como mujer, no le hace "ni puñetera gracia" lo que está contando Inma Cuesta.

"Vivimos en mundo absolutamente machista, lo hemos comentado en esta mesa muchísimas veces, hay que mona estás en la tele y aquí eres una tía normal. Perdona el mundo está plagado de mujeres normales, cabestros", ha sentenciado Ochando.