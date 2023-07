Una cubana da la razón por la que en su país las toallas no son personales 

La cubana residente en España @lesyanisportilla ha contestado en su perfil de Tik Tok a otro usuario que le recriminaba que las toallas eran de uso personal y que no se podía prestar a otras personas.

Su contestación ha sido tajante, ya que ha explicado la situación en la que vive la gente en Cuba: "No tenemos para comprar toallas y si vivimos tres en una casa el último se seca con la toalla mojada".

"En Cuba no tengo dinero para comprar comida, así que no me voy a dedicar a comprar toallas, que valen 2.000 pesos (76 euros), para cada miembro de la familia. Si somos siete en la casa, ¿cómo voy a comprar siete toallas distintas?", ha preguntado.

La joven además ha comentado que las toallas hay que lavarlas y que no tiene ni jabón ni nada para lavar tantas toallas. Así que la conclusión que saca es clara: "Una para todo el mundo".

@lesyanisportilla ha añadido diciendo que cuando una toalla se desgasta y ya no sca se usa de trapo para limpiar la casa y el suelo porque no hay fregona. "No hay dinero, si tú tienes toallas necesito que me mandes 15 paquetes", ha rematado.