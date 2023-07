Una cubana revela lo que pensaba de los españoles y vio que no era verdad al llegar al país 

La usuaria de TikTok @anitamateu1996 ha publicado un vídeo en la red social en el que ha explicado lo que pensaba de los españoles y se dio cuenta de que no era verdad al llegar al país.

"Cosas que yo me imaginaba de España y los españoles como estereotipos y que no son para nada ciertos", ha comenzado. Así, ha contado que se imaginaba que, como les dicen a los cubanos que todos saben bailar salsa, ella creía que todos los españoles bailaban flamenco. "Y para nada", ha dicho.

Tras esto, ha contado que ella está viviendo en Galicia, donde la cultura es "completamente diferente". "El baile es diferente, la música es como de gaitas y tal. No tiene nada que ver con el flamenco. Es como súper diferente cada región de España", ha manifestado.

"Cuando estamos en otros países pensamos mucho en los estereotipos que, la verdad, no son reales", ha apuntado. Por ejemplo, ha contado que ella es cubana y no baila salsa "ni casino ni nada de eso".

Además, ha agregado que otra cosa que se imaginaba de España, y de Europa en general, es que en verano no iba a hacer tanto calor. "Como que se conoce que aquí el invierno es mucho más fuerte, pero en verano no sabía", ha resaltado. "Y hay un calor, que me estoy ahogando", ha concluido.