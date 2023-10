Cuenta lo que hacen algunos australianos en los restaurantes: por suerte, en España todavía no pasa

La usuaria de TikTok @martaregistrada, española que vive en Australia, ha contado algo que hacen allí muchas personas en los restaurantes y que en España, de momento, es muy muy poco habitual ver.

"Cosas habituales en Australia que en España no, no, no, ¿pero usted qué hace? Por favor compórtese que está en un sitio público", dice la usuaria, escandalizada por lo que ha visto ya en varias ocasiones.

"Hace muchos meses ya subí el vídeo de esta señora con los pies descalzos encima de una silla en una cafetería normal. La gente me decía: qué exagerada eres, hija, esto será una señora, una única señora, una vez maté un perro y ya me llaman mataperros, una vez pisé una silla y me llaman pisasillas", recuerda.

"Pues os traigo la confirmación. Aquí podéis ver que nada ha cambiado en este tiempo salvo mis dotes de edición y la gente sigue con los pies en la silla, y no uno sino los dos miembros de la pareja", dice la usuaria.

Destaca que a ella "lo de ser natural" le "parece maravilloso" pero matiza: "Una cosa es ser natural y otra es ya poner los pies donde la gente luego se sienta".

"Y es verdad que son los pies descalzos, que en realidad la gente apoya el culo, pero que esto que lo hagas en un chiringo de playa... pero en un restaurante no lo termino de ver. Y ojo, que esto es un vídeo que he podido hacer hoy que no estaba muy ocupada y que me sentía con la valentía de hacer una cámara oculta, pero esto es el pan de cada día aquí en Australia", zanja.