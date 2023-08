Cuenta su aventura al ir al médico por un bulto en el pecho: el final es el colmo

La usuaria de Tik Tok Laura Casquero (@lauracasquerooo888), que acumula más de 2,5 millones de seguidores en la red social, ha contado en un vídeo de casi dos minutos lo que le ha pasado al ir a urgencias a mirarse un bulto en el pecho.

"Mira, me ha pasado de todo menos que me miren la teta. Para empezar, yo llego muy contenta sabiendo que me van a decir que no pasa nada y meto la tarjeta sanitaria en donde hay que meterla y me salta que hay un error", comienza relatando.

Casquero entonces a preguntar a información a ver qué le decían, entonces es cuando se enteró que la cita real era para la semana anterior y no para ese día. "Resulta que el día que apunté la cita del médico en la agenda no me llegaba suficiente sangre al cerebro y decidí ponerla el 8 en vez del 4", confiesa.

En ese momento, estando agobiada, explica, llamó a su madre y le dice que fuera a la planta de ginecología a ver si la podían coger. Una vez llegó a la planta y el pasillo en cuestión vio que había mucha gente esperando desde primera hora de la mañana.

Ahí se dio cuenta que no la iban a atender sin cita, así que se fue a secretaría a coger otra cita. Entonces ya le pasó lo que no podía esperarse: "En la cola de secretaría se me ha desmayado una embarazada en los brazos".

Casquero ha tranquilizado con que "la mujer está bien" y se la han llevado para atenderla, pero al final ha acabado haciendo de todos menos mirarle el pecho.