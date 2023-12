Cuenta una "curiosidad" del metro de Madrid de la que muchos usuarios están de acuerdo

El usuario de TikTok Manu Román (@manuuroman8) ha querido contar, de manera irónica, una de las curiosidades del Metro de Madrid del que muchos internautas han estado de acuerdo.

"Me acabo de bajar del metro en Madrid y no sabía que no te dejaban entrar si no te pones desodorante", ha comentado en el vídeo, que ya acumula más de 417.000 visualizaciones.

"Todo el mundo tiene que a oler a cebolla, tío, ¡qué asco!", ha expresado de manera irónica, refiriéndose a que dentro del Metro se acumula mucha gente y se generan malos olores por el sudor.

"Tendrían que hacer algo, es una barbaridad, hay gente que hace un mes que no se ducha, que vuelvan las mascarillas", ha finalizado. Muchos usuarios han estado muy de acuerdo con Román.

"Todos los días cojo el metro y a primera hora, a las 07:30 horas, ya huele mal y se me revuelve el estómago casi todos los días", ha expresado un internauta.