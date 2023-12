Cuenta, desesperada, lo que le ha pasado en el 'vagón del silencio' del AVE

La usuaria de TikTok @begomencia ha contado a sus seguidores la molesta situación que ha vivido con una chica mientras viajaba en el vagón silencioso del Ave.

Antes de poner en contexto, ha iniciado explicando en el vídeo, que cuenta con más de 18.000 me gusta, que ella tiene misofonía, es decir, un trastorno en el que desencadena una reacción molesta a uno o varios sonidos, sea débil o fuerte.

"Yo pagué de más para poder escoger mi asiento y ponerme en un vagón en el que solo caben ocho plazas porque tengo misofonía, me molestan los ruidos humanos", ha afirmado. La usuaria se sentó y había una chica que empezó a hablar sin parar, enviando audios de voz por teléfono.

Hasta que finalmente, la usuaria se quitó los cascos que utiliza para aislarse del ruido y le dijo: "Perdona, estamos en el vagón silencioso". "¿Y?", le respondió la chica. Le pidió si podía estar en silencio, ya que tenía un problema real con los ruidos, pero la ignoró completamente y siguió mandando los audios.

Siguió insistiendo varias veces hasta que finalmente se levantó para buscar al revisor, pero "no había en el Ave". "Se lo comenté a la chica de cafetería, llamada Beatriz, si podía llamar a su otra compañera, pero me dijo que no, que estaba muy ocupada", ha manifestado.

"Genial, me dejo una millonada en Renfe para nada", ha dicho. Al final apareció una "chica supermaja" que se acercó a la persona ruidosa y le advirtió que no podía hablar en ese vagón.