Cuenta la frase que ha soltado "una madre delante de su hijo" sobre otra niña: terrorífico

La usuaria de X @mamagallinica94 ha escrito la frase que ha soltado "una madre delante de su hijo" hablando de una niña, dando a entender lo perjudicial que es para los menores tener ese tipo de actitudes.

"Ha dicho que es que a esa niña, siendo como es, se merece que le hagan bullying", ha contado la tuitera en referencia al acoso que algunos menores ejercen sobre otros.

Se trata de uno de los asuntos de la infancia más tratados actualmente porque este tipo de maltrato psicológico tiene graves consecuencias en la salud mental de niños/as y jóvenes.

"Mirad de verdad... Luego me decís que siempre me estoy quejando, pero es que esa madre es familia mía. Es para correr y no mirar atrás", ha desvelado a continuación, asombrada todavía por la alusión de la susodicha.

A raíz de los comentarios recibidos en la publicación, también ha contado que "esa madre sufrió bullying" cuando era pequeña, por lo que le parece todavía más sorprendente que no haya aprendido de lo que le ocurrió.