Leonor Watling da una idea sobre qué se podría hacer con el misterio que rodea a Kate Middleton 

La actriz Leonor Watling se ha pronunciado sobre todo el misterio que rodea al estado de Kate Middleton, princesa de Gales, después de que tuviera que admitir que había manipulado una foto suya, que a su vez ha provocado teorías de todo tipo sobre ella.

"No me quiero meter, ¿pero no sería momento de llamar a servicios sociales o a la policía para ver si está mujer está bien? #KateGate", ha escrito Watling.

Todo ello días después de las disculpas públicas de la princesa de Gales por "cualquier confusión" derivada de la fotografía familiar que difundió el domingo la Casa Real, retirada por grandes agencias de su archivo tras constatar que estaba editada.

"Como muchos fotógrafos aficionados, a veces pruebo con la edición", aseguró la esposa del príncipe Guillermo en una breve apunte compartido por el Palacio de Kensington. "Espero que todo el mundo haya tenido un feliz día de la madre", concluyó.

Esta festividad fue el motivo elegido por la Casa Real para distribuir la primera imagen de la princesa desde la cirugía abdominal a la que se sometió a mediados de enero, de la que no han trascendido detalles pero que le ha mantenido lejos del foco público.

A la princesa, de 42 años, se la pudo ver este lunes saliendo de Windsor junto al heredero al trono, a bordo de un vehículo y rumbo al lugar donde se celebraba una ceremonia religiosa con motivo del Día de la Commonwealth. Middleton no asistió al acto, pero la Casa Real ha aclarado que tenía una reunión privada.

Pese a ello, esa foto, en la que la princesa de Gales aparece mirando para otro lado y sin que se le vea la cara, no ha hecho más que avivar los rumores y las teorías sobre qué le puede estar ocurriendo.