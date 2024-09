Cuenta lo que ha hecho una pareja en su restaurante: es surrealista y pide que nadie los imite

El usuario de TikTok @elchinosevillano ha hecho un llamamiento a todo el mundo para que nadie haga en un restaurante lo mismo que una pareja que acudió al local en el que él trabaja.

"No hagáis esto en un restaurante, aquí será la primera y la última vez que hagan esto", ha avisado antes de calificar como "surrealista" lo que ha vivido.

"Nos entra una mesa de dos personas, una pareja, y se sienta en una mesa de cuatro porque ellos pueden porque la de dos, por lo visto, no les gusta. Eso es lo de menos. Lo más fuerte es que se sientan, les tomamos la comanda y nos sueltan que no quieren bebida y la razón es que ellos mismos se han traído una botella de agua de dos litros, de estas del gimnasio de plástico, a un restaurante", relata.

"A mí me lo han contado, me he asomado y he flipado. Me han entrado unas ganas de ir a la mesa y decirle: escúchame, caballero, ¿no sabes que en un restaurante tú no puedes venir con tu propia bebida?", prosigue.

"Ya lo que falta es que te traigas tu propia comida y te lo comas aquí y encima te limpie yo los platos. Pero no me han dejado, así que ahí están, comiéndose en una mesa de cuatro dos platos", lamenta.

En los comentarios, un usuario señala: "Por ley, tenéis que poner agua del grifo gratis, así que si la trae te da igual". Y el propio creador del vídeo ha respondido: "Por responsabilidad no me da igual 😉 si tu agua se ha puesto mala y te pones malo ya no da igual 😉".