Cuenta lo que le ha pasado con una empresa de telefonía alemana: ver para creer

La usuaria de TikTok @lasaventurasdealba ha publicado un vídeo contando lo que le ha pasado con Telekom, la empresa de telefonía alemana que tiene contratada.

Además de cancelarle cuatro contratos diferentes y activar uno nuevo sin ella haberlo autorizado, le han mandado las cartas con las respectivas bajas.

Y así ha empezado explicando lo ocurrido: "Me han llamado morosa, no me han explicado el motivo de por qué y han reactivado un contrato sin avisar a nadie".

"Esta mañana, cuando casualmente estaba la casera, aunque la cita la tenían mañana, se han pasado a mirar porque tenían un rato libre. Digo ¡ah, que la gente quiere trabajar!", ha señalado de manera irónica.

De las cinco cartas que ha recibido "donde pone que está la fibra óptica contratada, hay cuatro cancelados y uno que es el bueno". A continuación, ha señalado que tiene que "adivinar" cuál es.

"Me canceláis cuatro, me abrís uno y me mandáis la información de todos los contratos. ¿Qué es esto? ¿Quién trabaja aquí? ¿Monos dando palmas?", ha reprochado para terminar de relatar lo ocurrido.