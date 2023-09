Susanna Griso se refiere así a su comentado saludo a Feijóo

La presentadora de Espejo Público, Susanna Griso, ha hablado este martes de su controvertido saludo previo a la entrevista que realizó la semana pasada al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Griso recibió al político con dos besos e inmediatamente después soltó una frase que no tardó en hacerse viral: "Le he dado dos besos y... no sé. Ahora si....". Feijóo zanjó rápidamente el asunto con un escueto "ha sido usted", que obtuvo la respuesta de la presentadora: "Eso es cierto".

Este martes, Griso se ha referido a ese episodio mientras conversaba con la colaboradora Mariló Montero, que estaba criticando el hecho de que se den besos en actos institucionales.

"Los besos no hay que darlos en actos institucionales. Las mujeres queremos que nos den la mano", ha afirmado Montero.

Griso ha señalado que ella le dio dos besos a Feijóo de forma instintiva: "Lo tenemos tan asumidos que el otro día saludé a Feijóo y le di dos besos y ni lo pensé. Lo suyo hubiera sido haber dado la mano".

"Tendríamos que hacer eso, pero se me fue", ha reconocido la periodista de Antena 3. De hecho, Montero ha celebrado que durante el coronavirus se cogiera la costumbre de saludar llevándose la mano al pecho.