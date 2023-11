Cuenta lo que le preguntó un profesor de EEUU sobre el terrorismo en España: tiene mucha tela

El usuario de TikTok @paauuumassague ha publicado un vídeo contando la conversación que tuvo en medio de una clase con un profesor americano cuando estudiaba en Estados Unidos.

"Me preguntó si yo era de ETA, es decir, terrorista, y si los independentistas tambén éramos terroristas", ha adelantado antes de explicar el contexto de la situación.

Según ha contado, la gente en EEUU se piensa "que en España es muy típico ir apuñalando a gente" por la calle. Antes de desarrollar el relato, ha aclarado que el docente "sabía muy poco de la historia de España".

Y así lo demostró: "Delante de toda la clase me preguntó si todavía existía ETA. Claro, yo no estoy acostumbrado a que me pregunten eso (...) Le dije que ya no existía y me preguntó si mi familia y yo pertenecíamos a la banda terrorista".

"¿Me estás vacilando? Eso es lo que pensé", ha admitido, ya que, a día de hoy, sigue alucinando con lo ocurrido. Después le preguntó acerca de la gente independista en Cataluña.

"Esto fue un poco fallo mío. Le dije que en España te miran mal por el hecho de ser catalán, y si encima eres independentista te tratan como si fueras un terroristas aunque depende de la persona. Mi familia es independentista", ha señalado.

Una compañera, incluso, le llegó a preguntar si, al ser independentista, en su familia eran terroristas: "Yo pensé si le metía una hostia. Estaba flipando (...) Pensé que si tantos huevos ha tenido de preguntarme por ETA, que se informara un poco acerca del independentismo".

Al estar en clase, solo pudo contestar "con ironía y de broma", pero el profesor "lo pillo y se empezó a reír", ha concluido para terminar de relatar el joven el controvertido momento.