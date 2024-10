Cuenta lo que siente en Sevilla cuando regresa allí desde Madrid

El creador de contenido Alfonso López de la Vieja (@dlavieja) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok denunciando una incómoda situación que vive cada vez que vuelve a su ciudad de origen, Sevilla.

"Vengo a hablar de un tema que sé que existe, pero que cada día me impresiona más, y es cómo te mira la sociedad según en la ciudad en la que estés", ha comenzado el tiktoker el vídeo, el cual lleva ya 43.000 visualizaciones y 3.000 me gustas.

"Por ejemplo en Madrid me puedo poner cualquier cosa, cualquier outfit, que todas las miradas que hay, o la mayoría, son normales. O de que les gusta el outfit, o neutras... pero muy pocas hay malas o negativas", ha relatado el influencer de moda.

"En cambio, es llegar a Sevilla y literalmente todo lo contrario. He bajado al centro a dar una vuelta y llevaba puesto este outfit y todas las miradas eran de incomodidad", ha protestado Alfonso, enseñando el atuendo moderno que llevaba puesto.

"Y se siente, se siente cuando alguien te mira de una manera buena y de una manera no tan buena. Y pues me da pena y coraje que esto siga pasando, la verdad", ha lamentado el creador de contenido.

Además, ha asegurado que esto es algo que no le pasa en Madrid, donde no siente "ningún tipo de incomodidad", una razón de peso por la que ha decidido mudarse a vivir a la capital.

"Gran parte del porqué me he ido allí es por eso, por salir a la calle y salir tranquilo. Así que nada, a ver si Sevilla crece un poquito respecto a eso porque la verdad es que me da coraje tener que irme a otra ciudad para no sentirme incómodo", ha concluído el tiktoker.