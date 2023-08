Cuenta lo que ha visto hacer a unos padres en un bar de carretera y se monta una buena en Twitter

El usuario de Twitter @rosen2d2 ha compartido con sus seguidores en la red social de Elon Musk lo que ha visto en un bar de carretera y, en vista de la repercusión que ha obtenido, parece un tema que tiene miga.

Para poner en situación a los tuiteros, ha explicado que todo ha tenido lugar en un bar típico de carretera de estos en los que hay gasolinera de la A5 y que los protagonistas son una pareja de unos 40 años.

"Una pareja de 40 aprox viendo como la sirvienta da el bibe al bebé mientras ellos están literalmente tomando una cerveza y un bocata. En mesas diferentes. Se van de vacaciones con el servicio. Llamadme pobre, orgulloso de no entender esto", ha puesto en un primer tuit.

"Y en mesas diferentes porque estaban en la misma pero se ha puesto a llorar y la chacha AUTOMÁTICAMENTE se ha alejado a otra mesa para no molestarles. Lo siento, no lo entiendo", ha dicho en otro tuit. Eso sí, después ha matizado en otro mensaje que lo de "chacha" es "ironía".

Por último ha contado "la frase célebre" que ha soltado en padre mientras el niño lloraba: "Cuando termine el bocadillo, si no has conseguido que se calle lo intento yo. Con dos cojones Josemanué".

El primer tuit tiene un alcance de casi 300.000 personas y cuenta, además, con casi 4.000 'me gusta' y decenas de comentarios.

Algunas personas han compartido experiencias personales al leer los tuits del usuario y han dejado respuestas como estas. "Hace años, coincidí en la playa con el hijo de un conocido empresario de nombre compuesto y abejita en el logo, mientras la familia se bañaba, la sirvienta uniformada esperaba de pie en la arena por si necesitaban algo", ha señalado una usuaria.

Otra ha escrito: "Tengo trillizos. Con 7-8 años (hace 20) los llevé sola a la playa

Una sra. se acercó a preguntarme si eran trillizos. Se fijó pq su hija tb tenia trillizos y q lo pasaba muy mal pq 'sólo tiene la chica q viene d dia y la q viene d noche'. Hija d la gran pvta! Y yo sin ayuda...".

Otros, sin embargo, han señalado que no hay que prejuzgar: "Premio Nobel al prejuicio. No sabes nada de esa gente, no les conoces y les juzgas y "condenas" como si tuvieras autoridad para ello. Juzgar muchas veces es inevitable pero esta exposición de superioridad moral es voluntaria".