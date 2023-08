Está en un restaurante, una camarera se cae al suelo y lo que ve hacer a una clienta no tiene nombre

Un usuario de Twitter ha compartido un episodio que ha vivido en un restaurante y que deja claro de qué tipo de personas hay vagando por el planeta Tierra y que, según parece, desconocen lo que es la empatía.

Ha explicado que una de las camareras del local se tropezó, tirando incluso los platos que tenía en la mano y que una mujer que estaba en otra mesa, lejos de ayudarla, le pidió una gaseosa.

"Una de las camareras tropezó con un escalón y se cayó de morros con unos platos en la mano. Yo me levanté corriendo porque se le rompieron entre las manos, por si se había cortado y había que ayudarla a taponar alguna herida o algo", ha contado concretamente.

Y ha añadido: "Al levantarse, la mujer de la mesa de al lado, que miraba desde las alturas cómo yo la recogía, le pidió una gaseosa. Se nos está quedando un precioso mundo de hijosdeputa".

En otro tuit ha contado que un compañero de la camarera también le prestó ayuda después de caer: "Perdón, que he quedado yo aquí genial y me he dejado fuera al camarero que dejó de servir para ayudarla y la camarera que barrió todo. Tener buenos compañeros es el todo en estos curros".