Cuentan lo que les obligaron a hacer para salir de Israel hacia España: "Muy muy heavy"

La usuaria de TikTok @alexkracz ha publicado un vídeo contando los controles que han tenido que pasar para salir de Israel y volar hacia España, porque tienen mucha tela.

"Primero pasamos por un control de pasaportes, donde nos preguntaron que dónde vivíamos, cómo nos conocíamos, donde nos habíamos quedado, en qué trabajábamos, si nos había gustado la comida... y así varias preguntas", han empezado explicando las jóvenes.

También les han preguntado quién había hecho la maleta, si habían dormido juntas o incluso si alguien les había regalado algo. "Esta fue la primera fase, y no ha sido la peor", ha asegurado una de ellas.

Y así ha empezado a contar una de las jóvenes lo que le ocurrió: "Me senté, dejé todas mis cosas, me hacen meterme en un tipo de cabina-probador con dos chicas, me quitan los zapatos y me ponen unos plásticos en los pies".

A continuación, las trabajadoras empezaron a registrarle de arriba abajo: "Me tocaron todo. Me han hecho un masaje de espalda, de cabeza, de todo. muy heavy. Me metieron en unas máquinas y me miraron hasta por debajo del pantalón".

"Luego me fueron manoseando poquito a poco hasta los pies. Después, he llegado a otro control y no podía pasar el pasaporte", ha terminado de contar alucinada una de las viajeras, ya que no han pasado ambas por lo mismo.