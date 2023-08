Lo que le han hecho a una viajera con un perro de apoyo emocional indigna a los pasajeros

El usuario de TikTok @pa_servirleausted ha denunciado en la red lo que ha pasado con una pasajera de la aerolínea mexicana 'Viva Aerobus' a la que le han obligado a bajar del vuelo por no llevar bozal su perro de apoyo emocional.

"Se le cayó el bozal y no se lo pudo poner porque el perrito se puso muy nervioso", ha explicado. No obstante, en la grabación aparece el animal tranquilo, saludando, incluso, a otros pasajeros.

"Los pasajeros no queremos que la bajen. Es su perro de compañía. No se le ve malo, es lindo. Vean, no hace nada. ¿La van abajar? ¡Qué injusto! Mira, me está chupando", se le ha escuchado decir al joven, muy molesto por la situación.

El vídeo ha dado mucho de qué hablar en redes sociales. De hecho, ha recopilado en apenas cuatro días más de cuatro millones y medio de 'me gusta' y casi 40 millones de reproducciones.

La publicación muestra a varios pasajeros indignados con la actitud de la tripulación mientras la afectada anda por el pasillo llorando porque le están obligando a bajar del avión.

Tras lo ocurrido, el tiktok ha buscado "las políticas de viaje de mascotas" de la aerolínea, "donde no mencionan de una manera fácil que debe llevar bozal un perro de apoyo emocional", ya que las normas son distintas.

El vídeo del joven ha enfadado mucho a los internautas de la red, que no han dudado en criticar las exigencias de la compañía.