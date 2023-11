Cuesta creer lo que le ha pasado en una entrevista de trabajo: "Y no una ni dos veces, bastantes"

Una usuaria de TikTok que trabaja en el mundo de los Recursos Humanos ha contado en un vídeo algunas de las situaciones que ha vivido a la hora de hacer entrevistas para un trabajo.

"Las peores cosas que me han pasado en una entrevista: que una madre quiera entrar con su hijo. Sí, me ha pasado. Y no una ni dos veces, bastantes", ha dicho para sorpresa de muchos.

Ha señalado que la primera vez estaba buscando a su candidato en un sala y vio a una persona mayor al lado de un chico que parecía el que había mandando el currículum. Cuando llamó a este chico la señora de al lado se levantó también y dijo que era su madre y que iba a entrar.

"Imaginaros yo en ese momento de qué está pasando", ha añadido. A la mujer le dijo que era mejor que no entrase de forma educada y a la señora le sentó mal porque quería saber dónde se metía su pequeño.

Finalmente le dijo que la entrevista era para su hijo y que "o entra él o aquí no entra nadie": "¿Y quién entró? Nade".