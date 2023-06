Se da cuenta de que muchas palabras que usa son asturianas y su reacción arrasa en Tik Tok

La tiktoker asturiana @holabuenosdiasqtalandas ha realizado dos vídeos en los que muestra sus reacción al darse cuenta que muchas palabras que utiliza en su día a día y que son asturianas.

"Mi mente está explotando en estos momentos, lo acabo de leer en Google y me parece imposible que no se usen estas palabras en España. "¿Entonces qué palabras se usan? A ver si todo mi vocabulario no es válido fuera de aquí", ha comentado.

Entonces ha comenzado a enumerar algunas. La primera es pota, que como ella misma dice significa olla. "¿Rodillo? El trapo para todo de la cocina", prosigue la joven, que también añade carboneras, en referencia a los trasteros, como término asturiano. "No somos los únicos en tener carbón", afirma.

Tajalápiz (sacapuntas), espicha (tapón que de madera de los toneles de sidra), tendal (tendedero), picar a la puerta (llamar a la puerta) o chiscar (salpicar) son otros ejemplos que ha comentado la joven.