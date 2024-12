Da las 'gracias' a Mercadona por la oferta de los champiñones y la sorpresa al ver la etiqueta es total

El periodista Sergio Navarro (@sergionavarru) ha ido a Mercadona y se ha sorprendido por la 'oferta' que ha encontrado en una caja de champiñones laminados. La ironía ha sido la principal baza para dar las "gracias" al supermercado y el cachondeo en la red social X (antes Twitter) ha sido total.

"Gracias, Mercadona, por la BAJADA DE PRECIO. Por 2,03 euros no me lo podía permitir, pero ahora por 2,02 euros. Por fin puedo, ¡gracias!", ha mencionado en el tuit, alcanzando miles de visualizaciones y cientos de 'me gusta' (y subiendo).

El cachondeo en los comentarios ha sido la baza de los usuarios para opinar al respecto de que la oferta sea de un céntimo menos. El usuario @Distopia_77 se ha dado cuenta de otro detalle: "Es curioso porque ha bajado el peso del producto, pero el precio por kilo es el mismo".

"A ver, lo habían bajado 10 céntimos, pero la discreta pegatina que anuncia la bajada de precio ya costaba 9", ha ironizado el usuario @angel_simon. "¡Pues tiene sentido!", responde el periodista en el mismo tono.