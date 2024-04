Da una lección en 53 segundos a uno que aparcó en una plaza para personas con movilidad reducida

El usuario de TikTok @jesukk ha publicado en esa red social el vídeo con la lección que le dio en apenas 53 segundos a un conductor que aparcó su coche en una plaza reservada a personas con movilidad reducida.

Como se puede escuchar en la publicación, el usuario se acerca y le dice: "Perdona, la próxima vez aparca en otro sitio, ¿vale? No bloqueando el...". El conductor le interrumpe para argumentar que él no ha aparcado, sino que únicamente ha "parado a desayunar".

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"Sí, pero ya van varios días y te he visto varias veces aparcando el coche ahí y la próxima vez a lo mejor llamo a la Policía, que te lo quite. ¿Sabes?", le avisa @jesukk, ante lo que la otra persona replica: "Vale, llámala".

"Es que no hay derecho a que una persona que viene aquí a aparcar se tenga que buscar aparcamiento a tomar por culo porque a ti te apetece desayunar ahí y aparcar ahí", argumenta el usuario.

"Pero si nada más tiene que pitar", se defiende el conductor. Pero @jesukk contraataca: "Me da igual, ¿por qué tiene que pitar? ¿Tienes que pitar tú para que alguien se quite? ¿A que no? ¿Entonces por qué tiene que pitar una persona con discapacidad?".

"Pero que no pasa nada", se vuelve a defender el conductor. Y el usuario insiste: "No pasa nada para ti, para esa persona le puede suponer un mundo".

"Yo te estoy hablando bien, lo que pasa es que no te ha sentado bien. La próxima vez no lo hagas y ya está", zanja.