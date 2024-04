Da una serie de consejos para quienes vayan a la Feria de Abril: papel y boli

El usuario sevillano José Muñoz ha publicado en TikTok (tras aparecer en las noticias) una serie de consejos para aquellos de fuera que acudan este año a la Feria de Abril, tras haber razonado previamente cuál es el mejor día para ir.

Durante esa época, en medio de todo el gentío, no suele haber cobertura, por lo que ha recomendado compartir ubicación entre amigos para poder encontrarse unos a otros. Para los usuarios de Apple, ha razonado utilizar 'buscar mi iPhone'.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"Otra cosa que hago es apuntar en los contactos de cada uno la caseta en la que está y esto me lleva al 'fact' número dos", ha expresado, recomendando descargarse el mapa de la feria y añadirlo como fondo de pantalla, así no hay necesidad de desbloquear el móvil.

Como es previsible, en época de feria hace "mucha calor", por lo que ha aconsejado que si se va sobre las 13:00 o 14:00 horas, no ponerse un traje. "La gente de fuera se piensa que todo el mundo va en traje, pero no es así, puedes ponerte unos chinos, mocasines y una americana fresquita".

"No bailamos tanto como la gente piensa, no estamos todo el día así, solo de vez en cuando unas sevillanas", ha advertido. Por último, pero no menos importante, ha razonado en no quedar en la portada de la feria: "Mejor una de las calles, porque en la portada hay un montón de gente".