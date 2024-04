Da una única (y suficiente) razón por la que no merece la pena el contenido de revistas con regalo

La usuaria de TikTok @ytusinfiltro ha dado una única (y suficiente) razón por la que no merece la pena el contenido de las revistas con regalo, generando más de 1.000 comentarios.

Al principio ha recalcado que las compra únicamente por el presente que traen, pero que la revista como tal solo se trata de publicidad.

"Lo digo abiertamente, son pura publicidad y a nivel de contenido no sirven para nada, aunque haya comentarios ofendidos que dicen que no valoro el trabajo", ha explicado al inicio del vídeo, que cuenta ya con 173.000 'me gusta'.

Según su criterio, si añaden regalos es porque saben que lo va a comprar por estos, "porque esto (el contenido de la revista) es infumable". Para explicarse mejor ha empezado a pasar las páginas de un ejemplo, mostrando que todo son imágenes publicitarias de marcas.

Y cuando parece que llega a una página con texto, destripa que también acaba siendo publicidad. "No me vengáis con esas de no te la compres y déjalas para quien de verdad le interese porque esto no le enteresa ni a Dios", ha manifestado.

Al final del vídeo, que ya han visto casi dos millones de personas, ha enseñado lo que hace con todas esas revistas. En este caso, ha dejado una montaña en el rellano de su edificio para que aquellas personas que sí quieran leerlas puedan hacerlo gratis.