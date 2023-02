Dabiz Muñoz deja lo que estaba haciendo para entrar a la radio y contar su experiencia

Dabiz Muñoz es uno de los cocineros más famosos del mundo. Con varias Estrellas Michelín y multitud de premios, entre ellos el de Mejor Chef del Mundo, el cocinero es una eminencia en todo lo relacionado con la comida y así lo ha demostrado este miércoles en La Ventana de Carles Francino en la SER.

El chef madrileño ha entrado en directo para hablar de la todavía desconocida, por lo menos en España, cocina con insectos. De hecho, ha contado que iba en el coche y que se ha parado en un arcén para entrar en la tertulia y aportar su punto de vista.

Muñoz ha alabado este tipo de comida y ha hablado expresamente de unas hormigas limoneras que se encuentran en Bogotá que son como ahumadas y que a él le gustan mucho.

Todo a cuenta de la tertulia que estaba teniendo lugar en la radio sobre los cuatro insectos que han conseguido el visto bueno de la Unión Europea para su comercialización y consumo.

Eso sí, de momento, aunque ha probado todos estos insectos, reconoce que no ha usado ninguno en DiverXo.

También ha contado que hubo unos gusanos que se comió en Tailandia y que sabían como a lodo que no le gustaron demasiado. "Tengo la mente abierta, porque en estos años, si me lo permitís, me he comido muchas mierdas", ha reconocido.

Como curiosidad, ha contado que tiene en carta unas ancas de rana que trae de Zamora y que hace a la carbonara. En la carta pone que son jamoncitos y la gente se lo come sin problema pero después llega "el choque cultural y mental" del comensal cuando le cuentan que son en realidad ancas de rana.

El cocinero ha señalado que los extranjeros también se sorprenden de los platos que se cocinan en España y ha puesto el ejemplo de las angulas, un plato que le cuesta comer sobre todo a los norteamericanos.