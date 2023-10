Deja el curriculum para una oferta de trabajo y comparte lo que han hecho con él a los 18 segundos 

Encontrar trabajo no es una tarea fácil en España, sobre todo para los jóvenes que, aunque forman parte de una de las generaciones más preparadas, parece que no tienen cabida en algunas empresas.

Esto le ha debido de pasar a una usuaria de X, anteriormente Twitter, que ha dado muchísimo que hablar al compartir lo que le ha ocurrido cuando ha ido a aplicar para un trabajo.

"Rechazada en tiempo récord", ha escrito en la red social de Elon Musk adjuntando un pantallazo donde se puede ver que la empresa en cuestión ha rechazado su candidatura en 18 segundos.

La publicación lleva un alcance de casi cinco millones de personas, más de 150.000 'me gusta' y cientos y cientos de reacciones de todo tipo entre comentarios y mensajes citados.

"Con la cabeza bien alta, la empresa se lo pierde", "Tu ex está en recursos humanos", "No se ha leído ni el nombre", "En las preguntas que te hacen, si eliges una respuesta que no quieren, te descartan automáticamente", "buscaban jóvenes de 18 años con 20 años de experiencia" y "En automático descartan algunos CVs al azar, quien quería contratar a alguien con mala suerte?" son algunos de los miles de comentarios que ha suscitado este mensaje.