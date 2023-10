Un cocinero del que se burlaban en su trabajo en Australia cuenta cómo ha solucionado todo

El tiktoker @david.sbed ha dado que hablar en los últimos días en TikTok al contar una tensa situación que ha vivido en Australia, donde trabaja en una cocina con personal de allí.

Ha explicado que le hacen bullying, que se burlan de él por su forma de hablar inglés y básicamente, en sus propias palabras, "jodiéndome la vida". Ese vídeo donde contó todo por primera vez se hizo viral y ahora ha explicado cómo ha terminado todo y cómo ha atajado el problema.

De vuelta al trabajo le volvió a pasar lo mismo: "Otra vez con la misma mierda, tocándome los huevos, burlándose de mí, hablando unos con otros riéndose. Me calenté que flipas, entré a la cocina, con toda la mala hostia pero con educación porque no me apetecía que me echaran del trabajo, y les dije que yo estaba para trabajar, que no me tocaran los cojones".

Además les comentó que nadie nace enseñado y que le gustaría ver a cualquiera de ellos trabajando en España sin saber el idioma: "El pavo se lo tomó medio de broma y que en un trabajo hay que tener buen rollo".

Él le dijo que no, que eso no son "putas bromas" y que se estaban burlando de él. "El tío agachó la cabeza, pasó hasta el culo de mí y ya no me han vuelto a decir absolutamente nada".

En la descripción del vídeo ha querido dejar algunas cosas claras: "Este es un tema complicadísimo por el hecho de que hay mucha gente que se puede encontrar en mi situación y por tema de su personalidad al ser más introvertido o más tímido/tímida no ponga punto final a este tema de esta forma, y eso puede causar una verdadera pesadilla".

"Al estar en el extranjero uno no tiene el mismo apoyo ni la seguridad que se tiene en casita, y puede que te encuentres en una situación en la que tienes que estar trabajando sí o sí en ese sitio por tema económico y estar aguantando diariamente estas mierdas. Si alguien está en esta situación o alguna parecida os motivo a echarle huevos y cerrar las bocas de todas esas personas de mierda que es están haciendo la vida imposible, no perdéis nada. Os quiero", ha zanjado.