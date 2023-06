Deja este mensaje en su pedido y no se puede ni imaginar la respuesta del restaurante

La cuenta @SoyCamarero, encargada de compartir contenido relacionado con la hostelería, ha compartido el curioso intercambio de mensajes entre una clienta y un restaurante a la que hizo un pedido.

"Hola, perdonad las horas, acabo de llegar de trabajar y estoy malita. Mil gracias. Cambio de 20€ porfi", reza el mensaje.

En stories, la clienta ha compartido la respuesta del restaurante y no puede ser más maravillosa: Hola no te preocupes por la hora, nuestra cocina está abierta hasta las 23:30. Te hemos puesto tres tequeños de regalo. Que aproveche y a descansar. Equipo Chips".

Tras recibir esta nota junto a su comida, ha dejado una reflexión: "He llegado de currar con una ansiedad terrible y me ha dado un ataquito de migraña así que he pedido cena y me he disculpado por las horas".

Después ha explicado que eran las 11 de la noche y que creía que era tarde para pedir: "Me acaban de traer esto, con regalito, y se han ganado mi corazón. Me habéis hecho el día. Cliente habitual desde ya".