Estupefacción por la respuesta de un casero al enterarse de que su posible inquilina es camarera

La popular cuenta de Twitter @soycamarero ha creado la estupefacción generalizada en Twitter al compartir la conversación por WhatsApp que ha tenido una camarera con el dueño de un piso al que quería ir a vivir de alquiler.

La mujer empieza explicando que vivirían allí ella y su hijo, que no tiene mascotas ni planes de tenerla y que tiene contrato indefinido. "Llevo desde marzo, me estoy estableciendo en Portonovo (soy de Madrid)", aclara.

Además, explica que le gustaría entrar a vivir en septiembre y de forma indefinida: "Porque intuyo que agosto lo tendrás reservado, si no... no me importaría en agosto o si tuvieras reservas en septiembre, no me importa entrar en octubre".

"Lo que yo busco es alquiler anual.... así que, si tengo que esperar, pero es seguro... no tengo problema", subraya. Y el dueño del piso acaba preguntando: "¿A qué te dedicas?". "Sí, perdón, que no te dije, soy camarera en la cafetería xxx, la que está encima del gimnasio", responde ella.

Pero el casero ya no responde, así que la posible inquilina le vuelve a escribir: "Eso ya no te gustó". Y el dueño contesta: "Son 700 euros más gastos. Con un sueldo de camarera no puedes pagar este piso. No es que no me guste, es que si un camarero gana 1.200 euros al mes, los que lo ganan, es inviable pagar 700 de piso y vivir".

"Es un piso de 120 metros. Te aconsejo buscar un piso más pequeño", acaba rematando. La conversación ha provocado reacciones como estos: