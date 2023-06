Las respuestas del dueño de este restaurante a quienes le critican son BRUTALES

Las reseñas que los clientes dejan en Google son cada vez más importantes a la hora de decidir si acudir o no a un restaurante. Los usuarios son cada vez más propensos a expresarse en redes sociales y contar con todo lujo de detalles cómo ha sido la experiencia en tal o cual sitio.

La cuenta Soy Camarero, encargada de compartir contenido relacionado con la hostelería, ha compartido varias de estas reseñas en Twitter por una razón: las respuestas que el dueño ha ido dando a los clientes.

En una de las reseñas un cliente dice que el dueño no sabe lo que es la educación y lo llama "sieso" y "maleducado". "Impresentable, mal educado, chorizo, no vaya a locales públicos, sinvergüenza", le responde el hostelero.

En otro comentario, el comensal embarazada señala que le han dado un trato malísimo y que le han faltado al respeto y el dueño del bar responde llamando de nuevo "sinvergüenza" al cliente: "Es usted una amargada y una embustera. Buen parto".

"Hace años que no vamos a tu bar por ti", reza otra reseña. "No sé a qué nivel se refería, si entró hasta usted no sería muy exigente", dice el dueño sobre el bajón de calidad. En otra reseña, esta más larga que las anteriores, el comensal viene a decir que el dueño trata a la gente "como un perro" y llega a decir que "lleva años ladrando es propio bar". Ante esto, el hostelero simplemente responde con un "guau".

Todos estos ejemplos han convertido esta publicación de Soy Camarero en una de las más comentadas de los últimos minutos y promete dar que hablar en las próximas horas.