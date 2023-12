Deja una nota a sus ruidosos vecinos y se crea un debate en los comentarios

La usuaria de TikTok @ita_sandrita ha manifestado a sus seguidores que tiene un problema con sus vecinos ruidosos, situaciones muy comunes en una comunidad.

"Me acabo de mudar y llevo aquí una semana, tengo un problemón con mis vecinos de enfrente, cinco noches no he podido dormir por su culpa", ha expresado en el vídeo, que acumula ya más de 435.200 visualizaciones.

"Lo he hablado con mi casero para si podía poner una solución porque no sabía si son inquilinos o propietarios", ha explicado. El casero llamó al propietario del ruidoso piso y, para sus sorpresa, le respondió que cómo era posible que hicieran ruido si solo eran una madre y su hijo. "No amigo, ahí viven por lo menos cinco o seis personas", dijo el casero de @ita_sandrita.

Ha opinado que si viven tantas personas en una casa es imposible no hacer ruido: "Hasta ahí lo entiendo, pero ya no vivís solo en el rellano, hay otras personas viviendo al lado".

Les ha escrito una nota: "Vecinos, me gustaría pediros, por favor, que a partir de las 12 de la noche no hagáis tanto ruido y bajéis el tono de voz. No podemos descansar ni dormir, y nos levantamos muy pronto para ir a trabajar. Espero que lo entendáis, gracias".

"Espero que funcione de algo porque cuando el casero les llamó la atención, sí que estuvieron dos días que parecía que lo habían entendido. Pues no, no lo han entendido, así que ya está bien porque yo no podía dormir anoche", ha expresado.

Algunos internautas no han tenido del todo claro que la nota sea una buena solución: "Lo de la nota es arriesgado, puede salir bien o te puede crear muchos problemas". "Con lo fácil que es ir a decirlo en persona", ha sugerido otro.

También han creído que ha sido demasiado buena con sus vecinos: "Por ley, desde las 10 de la noche no pueden hacer ruido así que demasiado buena eres si les has dicho que hasta las 12". Otros son más vengativos: "A mí me sucedió y les tocaba el timbre desde el portal a las seis de la mañana cuando yo me iba".