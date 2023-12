Una enfermera cuenta la conversación que ha escuchado mientras pasaba consulta y su reacción es rotunda

La usuaria de X @enfermelau, enfermera de Atención Primaria, escuchó una conversación este jueves mientras pasaba consulta que, tras contarla, se ha hecho muy viral en las últimas horas.

"Ayer pasando consulta dejé la puerta abierta mientras hacía trámites administrativos y esperaba al siguiente paciente", ha señalado en la primera parte del mensaje.

La protagonista ha asegurado que le llamó la atención "la conversación de la sala de espera". "'No soy médico, pero es de lógica que lo primero es hacer resonancia'. Las demás personas asentían", ha añadido.

"Sin cesar su discurso empezó 'porque estoy harta de que no haya médicos, son unos vagos y no saben trabajar' y un largo etcétera", ha relatado, antes de detallar lo que pasó en la sala de espera.

"Obviamente se caldeó el ambiente y una señora le dijo muy amablemente '¿ha puesto usted una reclamación abajo?' y, por supuesto, dijo que no", ha explicado en el hilo publicado en la red social.

La enfermera ha sido de lo más clara con su reacción: "De verdad, si tan mal percibís la atención sanitaria, por favor, poned una reclamación en Atención al Paciente", ha aconsejado.

"Si no se notifica, se piensa que todo funciona bien y no cambia nada. Obviamente no tenemos culpa de que no haya (o no contraten) personal pero hay que quejarse", ha sentenciado.