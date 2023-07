Desaconsejan decir "sí" cuando coges el teléfono: es un peligro que no sabías ni que existía

Las estafas, tanto telefónicas como a través de las redes sociales, están a la orden del día y son muchas las personas que han caído, por falta de conocimiento, en problemas de todo tipo, sobre todo monetarios.

El tiktoker @enfermerojorgeangel, con más de 5,4 millones de seguidores y 230 millones de 'me gusta', ha compartido un vídeo en la red social china donde ha lanzado un aviso para evitar problemas.

"No digas 'sí' cuando coges el teléfono, mejor decir dígame, quién o 'uepa' porque muchas estafas aprovechan ese 'sí' para que ya les des el consentimiento. Me ha parecido muy interesante y no cuesta nada", ha relatado el autor del vídeo, que supera las tres millones de visualizaciones en TikTok.

En los comentarios, el enfermero ha añadido: "Me lo ha dicho un amigo que es policía y digo oye total que más da jaja yo suelo decir 'uepa aqui enfermerojorgeangel' jaja". Otro usuario ha puesto que "mejor no lo coges si el número no lo tiene guardado".

"Yo vi esto en un video hace años, JSJSJ ahora siempre que cojo números extraños digo holaaaa?", cuenta otra.

Un usuario dice también: "En mi caso yo no suelo decir nada ya que hay números que con tal de responder suelen 'activarse' algo que te reenvían a un operador".