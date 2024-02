Destripa la realidad de vivir en Estados Unidos: una vida insegura que pone en valor a España

La usuaria @rosebruiz09 ha contado un testimonio que ha vivido en Nueva York, ciudad estadounidense en la que lleva viviendo desde el pasado verano de 2023, y ha puesto en valor lo "seguros que estamos en España".

Sus "malas experiencias", en tan solo siete meses, no significan que sea "imposible" vivir en Estados Unidos, pero sí ha afirmado que es bastante "surrealista" comparado con Europa.

"Lo poco que valoramos a veces lo seguros que Estamos en España, pese a lo que pueda pasar", ha iniciado explicando, consiguiendo más de 160.000 reproducciones y más de 2.000 'me gusta' en la red social X, antes conocida como Twitter, en menos de 24 horas.

"Hay personas sin hogar por todas partes y por desgracia la mayoría las ves completamente colocadas y en unas condiciones infrahumanas que no hemos visto jamás en Europa", ha explicado, aludiendo que ha vivido experiencias que jamás hubiera imaginado en España y que nunca se ha sentido tan insegura en la calle.

"Se pasa mal cuando vas sola por la calle, me han gritado y perseguido personas que no estaban en su cabales", ha afirmado, detallando que te advierten de que no cruces la vista con ellos si no quieres que "la tomen contigo". Ha visto como una persona "que no estaba bien" le pegaba una paliza a un chico que solo "pasaba por ahí", tiroteos, amenazas a ancianos en metro.

Ha concluido de forma tajante sobre lo que piensa de vivir en Estados Unidos: "Ya no sé si lo llamaría país del tercer mundo oe stado fallido, pero que estoy contando los días, tachándolos en un calendario, para volver a España, es 100% real".