Desvela "el lenguaje secreto" ideado por los adolescentes para evitar que les entiendan

La usuaria de TikTok @mariaperadorcriminologia ha publicado un vídeo desvelando "el lenguaje secreto de los menores de edad en redes sociales" para evitar que los adultos, en especial sus padres, entiendan las conversaciones que tienen con otra gente.

"A mí me explota la cabeza. He decidido compartir con vosotros algunos de estos códigos porque son un tanto curiosos (...) Haciendo este vídeo me he dado cuenta de que me estoy haciendo mayor", ha señalado la joven.

MOS quiere decir "mom over shoulder", es decir, "mi madre está detrás viendo". Si ponen LMIRL quiere decir que "se quieren conocer en persona" y LH6 quiere decir que "quieren mantener relaciones sexuales", por lo que al juntar los códigos LMIRL LH6 es "vamos a quedar para tener relaciones sexuales".

El código 99 quiere decir "que sus padres se han ido" de casa y 11:11 significa que "no están pasando por un buen momento". Además, estas normas no solo están hechas con código y letras, sino que "los emojis, si los juntan de determinada manera, también quieren decir una cosa u otra".

Para terminar, ha dejado en la descripción del vídeo el link al PDF con todos los códigos que han ideado. "Me parece una auténtica locura", ha concluido la joven.