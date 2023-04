Se desvela lo que Paco González le dijo a Guillermo Valadés en la reunión donde se destapó todo

El diario El Mundo ha desvelado cómo fue la reunión en la que se destapó todo el presunto fraude de Guillermo Valadés a la redacción de deportes de la COPE. Según el citado medio, todo ocurrió el pasado miércoles y el presunto autor de la estafa "salió prácticamente ya sin su correo como trabajador del programa".

En dicha reunión estaban Paco González, Manolo Lama, Xuancar González, jefe de Deportes, y Willy Valadés. "Los tres jefes presentes llevan cuatro meses pasándose entre ellos una sospecha terrorífica como si de una patata caliente se tratara. Tanto, que casi no lo han comentado con nadie en la redacción: apenas seis o siete personas saben qué hacen estos cuatro periodistas ahí reunidos —todos les ven entrar—, y aún menos conocen el papel determinante de la mujer de uno de ellos en el tema", señalan en El Mundo.

Comenta el medio que fue la mujer de uno de ellos, que había pasado por un cáncer, la que alertó de que las piezas no encajaban porque la evolución de la enfermedad "no estaba clara".

También se ha sabido que cuando algún miembro del equipo le decía de acompañarlo a la Clínica Universitaria de Navarra para enfrentarse al tratamiento, él decía que no. Hace un mes, reúnen a Valadés para pedirle papeles por si los pide Hacienda y encuentran en él una persona esquiva. "Empieza con un discurso como negativo, en plan 'yo ya sobro aquí', 'yo ya no pinto nada', que en ese momento nos da miedo y no sabemos interpretar, pero está como quitándose de en medio", cuenta alguien de la Cope a El Mundo.

Es entonces cuando se produce "la escena que lo detona todo": "Paco González, su gran amigo, el que se lo llevó de la Ser a la Cope en 2010, llegándole a pagar un sueldo de 103.000 euros, por unas labores muy relativas, en 2021, le conmina a que confiese" pero él no hace nada.

Ahí le preguntan si tiene un problema serio porque esa cantidad de dinero, unos 400.000 euros, es demasiado elevada para que sea un problema menor. "La estupefacción en Cope no tiene fin en estos días. Se prepara la demanda. Sus ex jefes y amigos ya saben que la única forma de saber legalmente si Valarés se ha tratado o no, una vez él se ha instalado en el mutismo total, es yendo a los tribunales: 'En esa reunión él ya mencionó varias veces a sus abogados'", sentencian desde El Mundo.