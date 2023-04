Iker Jiménez habla de la presunta estafa en Cope: "Conociéndoles, creo saber lo que ha ocurrido"

El periodista Iker Jiménez ha hablado sobre la presunta estafa de un miembro del equipo de deportes de la Cadena Cope a otros compañeros.

Según destapó El Confidencial, un periodista habría estafado presuntamente cientos de miles de euros a los integrantes de la plantilla de Tiempo de Juego, presentado por Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, diciendo que padecía un cáncer con metástasis en la columna muy difícil de curar.

En un vídeo publicado en Twitter, Iker Jiménez afirma que está "bastante impactado" con lo ocurrido: "Puedo hablar con el argumento que me dan diez años compartiendo antena y redacción con ese equipo, un equipo que yo califico de magnífico. Una familia, un clan y como clan protege a los suyos y los protege detrás del micrófono, no sólo con el éxito".

El periodista asegura que el equipo ha tenido éxito porque "uno sintonizaba con ellos" porque "eran un grupo de amigos" y "uno transmite lo que es". "Y yo, conociéndoles, creo saber lo que ha ocurrido. Seguramente se me escapan cosas. Me he quedado muerto", admite.

"Porque ya teníamos historias de personas en España que habían estafado supuestamente a otros dando lástima. ¿Esto es así? Yo no lo sé ni lo puedo decir en el casi de Willy, pero entiendo la tristeza enorme de estos compañeros, porque aquí si algo hay que sacar en claro, en mi humilde opinión, es que esta gente cumple con su gente", subraya Iker Jiménez.

"Y esto es un valor humano fundamental", ha resaltado.