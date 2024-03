DIA se pronuncia con rotundidad: esta difundida imagen NO es en uno de sus supermercados

Los memes y las bromas en las redes sociales pueden tener, a veces, víctimas a las que el chiste les puede salir muy caro. En esta ocasión ha sido la cuenta oficial en X, antes Twitter, del supermercado Dia quien ha tenido que salir a desmentir una imagen que se está moviendo por redes.

En una imagen —no sabe si real o falsa— que han atribuido a Dia se puede ver un stand de paquetes de jamón serrano en oferta y, justo detrás, un cartón publicitario en el que se puede leer "tu Ramadán empieza aquí".

"Hola, este tweet difunde una información errónea, ya que esta imagen no pertenece a ninguno de nuestros establecimientos. Un saludo", ha comentado el perfil oficial en X del supermercado antes de que la bola se hiciese más grande.

La primera vez que alguien puso esa foto escribió: "Carrefour de Ripoll be like 'tu ramadan empieza aquí'". Pero, de nuevo, el usuario de la red social de Elon Musk que puso el mensaje tuvo que matizar después de que se hiciese viral que la imagen no es de Ripoll y que lo hizo "por hacer sarcasmo".