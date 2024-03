Dice que los latinos adoptan el acento español por supervivencia y le dan la respuesta más rotunda

El usuario de TiKTok @Javiermigrante ha dado una respuesta de lo más contundente a una usuaria que ha afirmado que los latinoamericanos adoptan el acento español "por supervivencia".

"¿Por qué muchos latinoamericanos que se van a vivir a España pierden su acento y adoptan el espasñol? ¿Se olvidan de su historia, de sus orígenes? La verdadera razón es por superviviencia y por adaptación a una cultura discriminatoria hacia los latinoamericanos", ha expresado la mujer en una larga crítica.

"¿Esta señora habrá pisado España alguna vez en su vida?", ha preguntado al inicio del vídeo, acumulando más de 20.000 reproducciones. Ha afirmado que vive en la Comunidad Valenciana y que jamás se ha visto en la obligación de entenderse con alguien que hablaba en catalán.

"Me parece excelente la gente que defiende su idioma, pero para nada me han obligado a cambiar mi acento ni me han exigido hablar en catalán", ha maniestado, matizando que lo que ha hecho la mujer es mentir. Ha recalcado que en España no hay una cultura discriminatoria: "Decir eso es asumir que los españoles están esperándote para humillarte por el acento".

De hecho, ha recalcado que es justo al contrario: "¿Has visto qué amables son los españoles en su mayoría? Algún tonto habrá, pero, ¿conoces España?"