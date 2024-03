El escritor Esteban Navarro le regala una novela suya a otra persona y alucina al ver la reseña que ha puesto

El escritor Esteban Navarro, finalista del Premio Nadal por La noche de los peones, ha alucinado con lo que le ha ocurrido con una seguidora tras regalarle una novela suya en Kindle.

El autor de novela negra y policíaca ha publicado un mensaje en X en el que ha contado que una chica, "supuestamente", le escribió. "Me pide que le regale una novela en Kindle. Comenta que no tiene dinero para comprarla", ha explicado.

"Y unos minutos después sube esta reseña", ha asegurado, antes de enseñar el comentario que ha dejado en la publicación del libro.

Tras ponerle una estrella y poner en el título la palabra "bazofia", no dudó en justificar que "menos mal que me salió gratis, porque gastar un duro en esta bazofia es un robo".

"No me da rabia, me da pena por ella (o él), porque no me quiero imaginar la vida que hay detrás", ha contestado desde el mensaje compartido en la red social que lleva en pocas horas más de 1.000 me gusta.