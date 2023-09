Dice que quien pone así el móvil "no es de fiar" y el debate que se monta es de categoría

El uso que hacemos del teléfono móvil dice mucho de cómo es cada uno. El tiempo, la forma e incluso el modo y el lugar donde se deja el aparato pueden indicar de cada cual más de lo que parece.

Al hilo de eso, el usuario de Twitter @Hxgodnsss ha publicado un mensaje que ha provocado un enorme revuelo en la red social. En una foto se ve cómo una persona ha dejado el teléfono boca abajo (con la pantalla apuntando hacia la mesa) mientras toma algo con otra persona.

Según el usuario, "las personas que ponen el móvil así no son de fiar". Esa afirmación ha provocado miles de reacciones, tanto a favor como en contra. Una de las respuestas que más ha triunfado es la de una usuaria que cuenta su propia experiencia.

"Pues yo lo hago cuando quiero dejar de prestar atención a si me llegan mensajes y estar al 100% con la persona con la que he quedado", subraya. Otro añade: "Yo tengo puesto que no se puedan leer los mensajes si la pantalla está bloqueada. ¿Soy oficialmente terrorista?

Estas son algunas de las reacciones que ha provocado el tuit: