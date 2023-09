Un cubano flipa al entrar al centro comercial más grande de Galicia: "Estamos 600 años atrasados"

El usuario de Tik Tok Full Javi (@full_javy89), un cubano que vive en España, ha recibido la visita de sus padres y los ha llevado al centro comercial de A Coruña Marineda City, que tiene más de medio millón de metros cuadrados.

La reacción de sus padres al estar en el centro comercial más grande de Galicia y segundo de mayor tamaño en España y cuarto en Europa es la de alucinar desde el primer momento.

"Es impresionante, tenemos 600 años de retraso", asegura su madre, que no da crédito ante todo lo que está viendo. "Me sueltan aquí y me pierdo", llega a decir su padre, que también está completamente sorprendido.

"Menos mal que te di el visado para que vengas al desarrollo", bromea su madre dirigiéndose a su marido. Después se puede ver como todos entran a las distintas tiendas quedándose boquiabiertos una y otra vez.