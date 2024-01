Dice que los Primark de Ámsterdam son igual que en España salvo un detalle: habla fatal de nosotros

El humorista Abraham Martín ha enseñado en TikTok la única diferencia que ha encontrado él entre las tiendas de Primark que hay en Ámsterdam y las que hay en España. Un detalle que no habla nada bien de los españoles.

"Estoy aquí en el Primark de Ámsterdam y estoy flipando porque la ropa es la misma, los mismos precios, los mismos diseños, todo igual. La única diferencia que hay con los que hay en España es que aquí está la ropa ordenada, fíjate, está que parece que acaban de abrir la tienda y son las 12.00 de la mañana", explica mientras enseña lo que dice.

"Mira, todo en su sitio, ordenadito, como tiene que ser, y no lo digo porque allí en España estén las cosas desordenadas porque los trabajadores no lo pongan en su sitio", subraya.

"Los trabajadores lo ordenan todo, lo que pasa es que nosotros llegamos, lo cogemos y decimos: 'Esto no me gusta al final'. Y lo tiras ahí en todo lo alto. Escucha, aquí lo deja la gente como lo coge. A ver si aprendemos un poquito los españoles a ser más ordenaditos y a tener más respeto por los trabajadores de las tiendas de ropa", asegura.

Entre los comentarios destaca el de un usuario que apunta: "Yo he trabajado en el Primark y cuando me mandaban levantar mesa era horrible, colocaba una pila de camisetas y me venía una y las tiraba al suelo".

Otra persona subraya en cambio que aquello no es tan idílico como lo pintan: "Has ido en un mes bajo. ven en diciembre y verano verás todo hecho montañas de ropa tirada. Pasa en España y Holanda".