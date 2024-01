Pide los apuntes a una compañera y ella le responde con este audio tan sincero como brutal

La usuaria de TikTok @eliaind ha provocado un fuerte debate en esa red social tras compartir el audio que le envío una compañera a la que le había pedido unos apuntes.

En el pantallazo de WhatsApp, se puede ver cómo le dice: "Oye, perdona, no tendrás lo de los apuntes de Francisco, ¿verdad?".

Después aparece que su interlocutora ha borrado el mensaje y ha añadido un "lo siento". "¿Eso es que no? jajaja".

Y a esa respuesta le sigue un audio completamente sincero: "Muy resumidamente, sí. Si quieres una explicación más larga, soy una persona enferma, que se ha dejado el culo por ir a cada una de las clases de ese señor, que me he dejado la puta mano y la vida por apuntar cada cosa que salía de esa boca y... no te conozco de nada".

"Claro que no te voy a pasar mis apuntes. Sonaré hija de puta o lo que quieras, pero creo que cada uno se tiene que ganar las cosas", zanja.

La respuesta: "Lo que suenas es maleducada, pero vale".

La conversación ha dado lugar a posiciones encontradas: los que ven lógico que la estudiante se negase a compartir sus apuntes y los que creen que es una postura demasiado egoísta.

"Es que tiene razón, llega un punto que da rabia que seas de las pocas que va a clase a tomar apuntes y que los demás se aprovechen de ti", dice una persona. En esa misma línea, otra persona señala: "Una vez le dejé los apuntes a un amigo y los acabó teniendo toda la clase 😂. Yo voy a clase y todos aprueban por mi esfuerzo, entiendo que diga no".

Otro usuario cuenta: "En mi universidad creo que éramos los únicos que compartíamos absolutamente todo, éramos un equipo". Y otro más: "Pues yo estoy encantada de pasar mis apuntes si va a ayudar a otra persona, yo voy a clase para aprender y que se me vayan quedando conceptos".