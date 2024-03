Dice por qué se expresa en inglés mejor que en español, a pesar de ser este su "primer idioma"

El usuario de TikTok @jeronimoooo0000 ha publicado un vídeo explicando por qué no puede expresarse tan bien en español como en inglés, y es que el vocabulario de este es más limitado.

"Siento que no puedo hacerlo porque solo hay 100.000 palabras en español. En inglés hay diez veces más. Un millón. En inglés digo lo que quiero decir y tengo opciones de palabras", ha empezado diciendo.

Y así ha contado lo que le ha ocurrido: "Salí un fin de semana y se rieron de mí tres veces porque no entendí las bromas que me estaban haciendo. Yo me hacía el tonto y solo me reía".

Aunque ha dicho que no quiere "sonar dramático", ha asegurado que siente que esta situación "afecta a la personalidad" porque, al querer expresarse en español, hace las "frases largas y el ritmo se va".

"Cuando pillaron que no lo estaba entendiendo, se pusieron a reír como si yo hubiera hecho una broma. Te lo juro, a veces empiezo una frase y la dejo por la mitad para dejar de hablar porque me da vergüenza", ha continuado.

Para terminar, ha señalado que "supuestamente el español" es su primer idioma, pero empieza a hablar y siente que tiene "la educación de un niño de ocho".