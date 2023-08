Dice por qué se siente española y lanza un mensaje a los que quieren que se vaya de España

La usuaria de TikTok @lo_oglesbee ha publicado un vídeo para responder a "los comentarios de odio" que ha estado recibiendo de aquellos que quieren que se vaya de España y vuelva a Estados Unidos.

Por eso, además de empezar asegurando que no se va a ir, ha enumerado todo lo que ha hecho para sentirse española y la razón de que quiera seguir viviendo en el país.

El discurso ha sido de lo más aplaudido por sus seguidores, de tal manera que ha recopilado más de 2.300 'me gusta' y 15.000 reproducciones en la plataforma.

"He estado dos años buscando mi tarjeta de residencia para vivir en España. Tengo una pata de jamón en mi cocina, trabajo para el equipo de fútbol de Almería y llevo cinco años aprendiendo la cultura", ha empezado diciendo.

Aunque ha reconocido que sigue "aprendiendo el idioma" porque todavía no lo habla "perfectamente", ha manifestado que sigue "intentándolo". También ha contado que va a ir a un concierto de RVFV en la región.

"Más española y más almeriense no me puedo sentir, así que para todos los que hacen comentarios diciendo que me vaya a mi país, os vais a tomar por culo porque me quedo aquí en España. Besos", ha concluido muy firme la joven.